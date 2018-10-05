В Новомосковске пожар уничтожил сарай
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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5 октября 2018 года в 13:39 в службу спасения сообщили о возгорании сарая на улице Колхозная деревни Ключевка города Новомосковска Тульской области.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПЧ БМ.
Пламя удалось погасить за 9 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сарай сгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.