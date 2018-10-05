В Новомосковске пожар уничтожил сарай

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-05T16:36:31+03:00

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5 октября 2018 года в 13:39 в службу спасения сообщили о возгорании сарая на улице Колхозная деревни Ключевка города Новомосковска Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПЧ БМ.

Пламя удалось погасить за 9 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сарай сгорел.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.