2018-10-05T16:51:42+03:00
Общество

В Ефремове прошла духовно-патриотическая игра «Зарница»

Виктория ЯКУШИНА
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В селе Новокрасивое городского округа Ефремов по инициативе Тульской епархии прошла духовно-патриотическая игра «Зарница».

Подобные соревнования в Тульской области проходят ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни, а также патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Всего в игре приняли участие более 150 школьников 8-11 классов из Тулы, Богородицка, Киреевска, Кимовска, Новомосковска, Узловой, Волово и Ефремова.

В программе соревнований было 9 этапов, одним из которых стала учебная точка, организованная Ефремовским пожарно-спасательным гарнизоном.

Детям пришлось на время надевать теплоотражательный костюм, прокладывать пожарную рукавную линию, подавать воду из ствола и поражать мишень.

Некоторые команды в подобных соревнованиях принимали участие первый раз. Несмотря на трудности всем ребятам соревнования очень понравились. По окончанию соревнований победители были награждены, после чего все участники отведали гречневую кашу из полевой кухни, приготовленную спасателями.

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