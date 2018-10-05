Владелица турфирмы в Тульской области кинула клиентов почти на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-05T15:48:39+03:00

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей

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В суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело по обвинению жительницы Узловой в мошенничестве.

Женщина реализовывала туристические продукты. Под видом оказания туристических услуг она получила от клиентов 298 400 рублей. Однако отдыхать их так и не отправила. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Потерпевшей она причинила материальный ущерб в сумме 80 000 рублей, другому потребителю - 109 400 рублей, еще одному - 109 000 рублей.

Суд признал ее виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, по информации Узловского городского суда.