Владелица турфирмы в Тульской области кинула клиентов почти на 300 тысяч рублей
В суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело по обвинению жительницы Узловой в мошенничестве.
Женщина реализовывала туристические продукты. Под видом оказания туристических услуг она получила от клиентов 298 400 рублей. Однако отдыхать их так и не отправила. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Потерпевшей она причинила материальный ущерб в сумме 80 000 рублей, другому потребителю - 109 400 рублей, еще одному - 109 000 рублей.
Суд признал ее виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, по информации Узловского городского суда.