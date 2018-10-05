2018-10-05T15:48:39+03:00
Происшествия

Владелица турфирмы в Тульской области кинула клиентов почти на 300 тысяч рублей

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело по обвинению жительницы Узловой в мошенничестве.

Женщина реализовывала туристические продукты. Под видом оказания туристических услуг она получила от клиентов 298 400 рублей. Однако отдыхать их так и не отправила. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Потерпевшей она причинила материальный ущерб в сумме 80 000 рублей, другому потребителю - 109 400 рублей, еще одному - 109 000 рублей.

Суд признал ее виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, по информации Узловского городского суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле тепло поступает в 3048 многоквартирных домов
В Туле завершилось благоустройство еще пяти дворов
Восточный обвод в Туле "встал" из-за нескольких ДТП
13 октября в Туле завершится мотосезон
В Ефремове прошла духовно-патриотическая игра «Зарница»
В деревне Шлыково нашли 40 гранат и 39 детонаторов времен войны
Роман Мурзин снова встал на должность начальника управления по городскому хозяйству
В Новомосковске пожар уничтожил сарай
Тульский «Арсенал» сразится с «Уфой»
На Пролетарской набережной в Туле высадили луковицы крокуса
Губернатор Тульской области принял участие в открытии фестиваля культуры и спорта народов кавказа в Чечне
Во всех районах Тульской области начат отопительный сезон
В Тульской области в доме нашли тело 36-летнего мужчины
В Тульском кремле начала работу выставка по истории хоккея
В Туле медсестра украла у 80-летней пенсионерки украла 225 тысяч рублей
В ДТП в Заокском районе пострадала женщина
В Туле лжеэлектрик обманывал пенсионеров