2018-10-05T15:49:47+03:00
Общество

На Пролетарской набережной в Туле высадили луковицы крокуса

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле стартовали работы по осенней посадке луковичных цветов. Специалисты подрядной организации ООО СПХ «Корни» высадят порядка 50 тысяч цветов, среди которых – тюльпаны и крокусы. Они появятся в местах массового пребывания туляков: набережная реки Упы со стороны Пролетарского моста, Казанская набережная, Крестовоздвиженская площадь, сквер «Тульское чаепитие», площадь Победы и др.

На набережной реки Упы и в сквере на пересечении ул. Советской/ Красноармейского пр. 5 октября уже высадили луковицы крокуса.

Помимо этого, с 10 октября начнутся работы по посадке саженцев деревьев и кустарников. До 15 ноября планируется высадить порядка 600 саженцев деревьев и более 5000 кустарников. Посадочный ассортимент включает в себя: липы, остролистные клены, клены Друммонди, сосны, туи, рябины, дерены, пузыреплодники, гортензии, барбарисы, спиреи и др. Кроме того, будут создаваться отдельные композиции из деревьев, кустарников, цветов. Все саженцы выращены на территории Тульской области.

Также проводятся и осенние уходные работы – обрезка, рыхление, прополка, удобрение.

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