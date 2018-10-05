2018-10-05T15:12:03+03:00
Общество

Губернатор Тульской области принял участие в открытии фестиваля культуры и спорта народов кавказа в Чечне

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Грозном состоялось торжественное открытие девятого Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Праздник приурочен к 200-летнему юбилею города.

В фестивале принимают участие более 700 человек из регионов СКФО, которые будут соревноваться в двенадцати видах народных единоборств.

Среди них - перетягивание каната, перенос тяжести на дистанции, стрельба из лука, передвижение на ходулях, борьба на поясах и другие.

- Мы с дорогими братьями - Полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым, Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, губернаторами Тульской и Московской областей Алексеем Дюминым и Андреем Воробьевым с удовольствием приняли участие в церемонии открытия, - написал на своей странице «Вконтакте» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле тепло поступает в 3048 многоквартирных домов
В Туле завершилось благоустройство еще пяти дворов
Восточный обвод в Туле "встал" из-за нескольких ДТП
13 октября в Туле завершится мотосезон
В Ефремове прошла духовно-патриотическая игра «Зарница»
В деревне Шлыково нашли 40 гранат и 39 детонаторов времен войны
Роман Мурзин снова встал на должность начальника управления по городскому хозяйству
В Новомосковске пожар уничтожил сарай
Тульский «Арсенал» сразится с «Уфой»
Владелица турфирмы в Тульской области кинула клиентов почти на 300 тысяч рублей
На Пролетарской набережной в Туле высадили луковицы крокуса
Во всех районах Тульской области начат отопительный сезон
В Тульской области в доме нашли тело 36-летнего мужчины
В Тульском кремле начала работу выставка по истории хоккея
В Туле медсестра украла у 80-летней пенсионерки украла 225 тысяч рублей
В ДТП в Заокском районе пострадала женщина
В Туле лжеэлектрик обманывал пенсионеров