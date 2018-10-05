Губернатор Тульской области принял участие в открытии фестиваля культуры и спорта народов кавказа в Чечне

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-05T15:12:03+03:00

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В Грозном состоялось торжественное открытие девятого Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Праздник приурочен к 200-летнему юбилею города.

В фестивале принимают участие более 700 человек из регионов СКФО, которые будут соревноваться в двенадцати видах народных единоборств.

Среди них - перетягивание каната, перенос тяжести на дистанции, стрельба из лука, передвижение на ходулях, борьба на поясах и другие.

- Мы с дорогими братьями - Полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым, Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, губернаторами Тульской и Московской областей Алексеем Дюминым и Андреем Воробьевым с удовольствием приняли участие в церемонии открытия, - написал на своей странице «Вконтакте» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.