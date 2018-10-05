Во всех районах Тульской области начат отопительный сезон

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-05T14:43:06+03:00

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Начало отопительного сезона 2018-2019 в большинстве муниципальных образований Тульской области было объявлено местными администрациями с 1 октября.

Полностью завершен пуск тепла в 20 муниципальных образований области, работают 623 котельные и 137 тепловых пунктов. Тепло поступает почти на все социальные объекты. На особом контроле остается запуск двух котельных в городе Липки, подача тепла от них должна начаться в ближайшее время.

По состоянию на 5 октября теплоноситель подан в 9699 (93%) многоквартирных домов (МКД) региона. Согласно графику, тепло в течение нескольких дней будет пущено в оставшихся 720 МКД в Богородицком, Кимовском, Киреевском, Ясногорском районах, Ефремове и Туле.

В областном центре в штатном режиме работают все 179 котельных, отапливаются все социальные объекты, а также 2826 МКД, в оставшиеся дома тепло начнет поступать к выходным.

Согласно существующему законодательству, на запуск системы центрального отопления дается 5 дней, на ее регулировку – 10 дней. Это сфера ответственности управляющих компаний и эксплуатирующих организаций. Температура воздуха в жилых помещениях должна составлять не ниже +18 С, а в угловых комнатах– не ниже +20 С. В ближайшие выходные – 6 и 7 октября – УК будут продолжать работы по пуску тепла в дома. Вопросы качества оказания коммунальной услуги по отоплению жилых помещений остаются на контроле инспекции в течение всего отопительного периода.

Если у Вас возникли вопросы или проблемы в связи с подачей тепла, за справкой и помощью Вы можете обратиться:

1. В управляющую организацию (в управляющую компанию, к председателю ТСЖ). Круглосуточно.

2. Если проблема не решена, - на «горячую линию» по прохождению отопительного сезона администрации муниципального образования. Также можно звонить в ЕДДС или ресурсоснабжающие организации. Круглосуточно.

3. В отдел ЖКХ администрации Вашего муниципального образования. В дневное время.

Контакты управляющих организаций можно узнать на официальном сайте «ГИС ЖКХ», для этого необходимо перейти во вкладку «Реестр поставщиков информации», а затем через поиск выбрать нужную организацию. В появившейся карточке организации будет доступен контактный телефон диспетчерской службы.

Телефоны «горячих линий» размещены на сайтах администраций муниципалитетов и министерства строительства и ЖКХ Тульской области.

Также одним из популярных каналов информирования о дате подачи тепла является сервис «График подачи отопления в Тульской области» на портале «Открытый регион». На нем можно узнать не только график включения отопления по выбранному дому, но и телефоны «горячих линий».