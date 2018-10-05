2018-10-05T14:12:46+03:00
Происшествия

В Тульской области в доме нашли тело 36-летнего мужчины

Подозреваемый в совершении убийства задержан
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».

По предварительным данным, ночью 3 октября в квартире одного из домов по ул. Центральной в д. Боброво Арсеньевского района обнаружено тело 36-летнего мужчины с колото-резаными ранами в области шеи.

Следователи установили личность подозреваемого в совершении убийства. Им оказался местный житель. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

В ходе предварительного расследования уголовного дела будет проведен весь комплекс следственных действий, направленных на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

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