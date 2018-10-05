В Тульском кремле начала работу выставка по истории хоккея

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-05T14:11:06+03:00

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5 октября В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось открытие выставки «Хоккей в наших сердцах».

В экспозиции представлены уникальные экспонаты, многие из которых ни разу не покидали стен Московского музея хоккея.

Это золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с самых первых в 1956 году; экипировка хоккеиста разных лет; Кубки чемпионов мира, в том числе Кубок чемпионата мира 2008 года, который наша команда завоевала, обыграв в финале сборную Канады со счетом 5:4.

Отдельно на выставке отражена история тульского хоккея. Здесь рассказывается об известных хоккеистах – уроженцах Тульской области, о развитии этого вида спорта в регионе.

Выставка будет работать до 21 октября.

Время работы:

Понедельник-среда, воскресенье – 10:00–18:00

Четверг-суббота – 10:00–20:00

Вход свободный.