В Туле медсестра украла у 80-летней пенсионерки украла 225 тысяч рублей
Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей
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Суд вынес приговор 26–летней медсестре. Она признана виновной в краже.
Медсестру терапевтического отделения больницы направили на выезд по месту жительства 80-летней женщины. Пенсионерке необходимо было провести электрокардиограмму сердца. В квартире женщине медсестра в приоткрытом ящике тумбочки увидела денеги.
Воспользовавшись тем, что потерпевшая вышла из гостиной за водой на кухню, она забрала из ящика 225 тысяч рублей. Деньги она спрятала в карман своей юбки, а затем с крупной суммой с места преступления скрылась.
Ущерб возмещен. Суд назначил медсестре штраф в размере 100 тысяч рублей.