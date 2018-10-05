В Туле медсестра украла у 80-летней пенсионерки украла 225 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-05T13:41:08+03:00

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Суд вынес приговор 26–летней медсестре. Она признана виновной в краже.

Медсестру терапевтического отделения больницы направили на выезд по месту жительства 80-летней женщины. Пенсионерке необходимо было провести электрокардиограмму сердца. В квартире женщине медсестра в приоткрытом ящике тумбочки увидела денеги.

Воспользовавшись тем, что потерпевшая вышла из гостиной за водой на кухню, она забрала из ящика 225 тысяч рублей. Деньги она спрятала в карман своей юбки, а затем с крупной суммой с места преступления скрылась.

Ущерб возмещен. Суд назначил медсестре штраф в размере 100 тысяч рублей.