В ДТП в Заокском районе пострадала женщина
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4 октября в 10-40 на 136-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.
По предварительной информации, женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие (дорожное ограждение).
В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендэ», женщина 1981 года рождения, доставлен в районную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущена домой.