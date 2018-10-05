В ДТП в Заокском районе пострадала женщина

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-05T13:05:35+03:00

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4 октября в 10-40 на 136-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие (дорожное ограждение).

В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендэ», женщина 1981 года рождения, доставлен в районную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущена домой.