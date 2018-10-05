2018-10-05T12:59:23+03:00
Общество

В Туле лжеэлектрик обманывап пенсионеров

Юлия КУДЫМОВА
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В Туле задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Полицейским стало известно местный житель обманывает жителей города, получая от них денежные средства под предлогом проверки счётчиков.

По предварительным данным, звоня в квартиру, он сообщал о необходимости сверить данные устройств. Затем злоумышленник якобы выявлял тут или иную неисправность, за устранение которой требовалось заплатить. Делая вид, что он совершает необходимые действия со счётчиком, мужчина на самом деле ничего не осуществлял и при этом брал с граждан деньги.

Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний неработающий ранее судимый туляк. Он признался в противоправных деяниях. В настоящее время он изобличён в мошенничестве на территории Зареченского округа, где жертвой стала 73-летняя женщина. Ей нанесён ущерб в размере 3 тысяч рублей. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ. В ходе расследования будут установлены все детали незаконной деятельности мужчины и определены все факты совершённых им мошеннических действий.

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