Владельца кафе в Суворове оштрафовали за антисанитарию

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-05T12:47:55+03:00

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Роспотребнадзор проверил предприятие общественного питания, кафе «Вкус дня», в г. Суворов, ул. Пр. Мира, д. 44 б по обращению гражданина.

В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах:

использовались пищевые продукты без маркировочных ярлыков и транспортной тары;

персоналом кафе не пройдены периодический медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация в установленном порядке;

не организован производственный контроль;

отсутствует договор на проведение мероприятий по дератизации и т.д.

Вынесено предписание о приостановлении реализации некачественной продукции в количестве 2 партий пищевой продукции общим объемом 14 кг. Постановлением главного государственного санитарного врача по территории временно отстранены от работы 2 чел., не прошедшие периодический медицинский осмотр.

На предприниметеля наложен административный штраф в размере 5000 руб.