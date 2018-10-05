2018-10-05T12:47:55+03:00
Общество

Владельца кафе в Суворове оштрафовали за антисанитарию

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор проверил предприятие общественного питания, кафе «Вкус дня», в г. Суворов, ул. Пр. Мира, д. 44 б по обращению гражданина.

В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах:

использовались пищевые продукты без маркировочных ярлыков и транспортной тары;

персоналом кафе не пройдены периодический медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация в установленном порядке;

не организован производственный контроль;

отсутствует договор на проведение мероприятий по дератизации и т.д.

Вынесено предписание о приостановлении реализации некачественной продукции в количестве 2 партий пищевой продукции общим объемом 14 кг. Постановлением главного государственного санитарного врача по территории временно отстранены от работы 2 чел., не прошедшие периодический медицинский осмотр.

На предприниметеля наложен административный штраф в размере 5000 руб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во всех районах Тульской области начат отопительный сезон
В Тульской области в доме нашли тело 36-летнего мужчины
В Тульском кремле начала работу выставка по истории хоккея
В Туле медсестра украла у 80-летней пенсионерки украла 225 тысяч рублей
В ДТП в Заокском районе пострадала женщина
В Туле лжеэлектрик обманывап пенсионеров
С Богом и мечом: русский дружинник на войне и в миру
В Туле действует горячая линия для семей, воспитывающих детей с аутизмом
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого получили премии правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи
Поединок продолжается
Поздравляем!
Историческая викторина
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет просветительская встреча по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
В 2826 жилых домов Тулы пустили тепло
Руководители Тулы поздравили педагогов с профессиональным праздником
Евгений АВИЛОВ: Моими любимыми предметами в школе были математика и геометрия
Алексей Дюмин поздравил учителей с профессиональным праздником
5 октября в Туле будет ограничена продажа алкоголя
Пожар в Тульской области оставил дом без кровли
В Тульской области горящее здание тушили шесть пожарных
В Туле в 2019 году планируют строительство 4 детских садов
На Одоевском шоссе в Туле сгорела баня
В подъезде дома на улице Металлургов в Туле нашли труп
Тульская область - в числе пилотных регионов по внедрению нацпрограммы подготовки хоккеистов "Красная машина"