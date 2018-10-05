Владельца кафе в Суворове оштрафовали за антисанитарию
Роспотребнадзор проверил предприятие общественного питания, кафе «Вкус дня», в г. Суворов, ул. Пр. Мира, д. 44 б по обращению гражданина.
В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах:
использовались пищевые продукты без маркировочных ярлыков и транспортной тары;
персоналом кафе не пройдены периодический медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка, аттестация в установленном порядке;
не организован производственный контроль;
отсутствует договор на проведение мероприятий по дератизации и т.д.
Вынесено предписание о приостановлении реализации некачественной продукции в количестве 2 партий пищевой продукции общим объемом 14 кг. Постановлением главного государственного санитарного врача по территории временно отстранены от работы 2 чел., не прошедшие периодический медицинский осмотр.
На предприниметеля наложен административный штраф в размере 5000 руб.