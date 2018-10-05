С Богом и мечом: русский дружинник на войне и в миру

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-05T12:35:40+03:00

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В субботу, 6 октября, в 15:00 туляков приглашают на новую экскурсию, которая затронет несколько залов экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». На основе археологических находок и научных реконструкций вы узнаете о том, чем жило Куликово поле до знаменитой битвы, как Русь защищалась от степняков у границ Дикого поля. Мы поговорим о воинах, пришедших на Дон вместе с князем Дмитрием, узнаем, как в дальнейшем сложились их судьбы.