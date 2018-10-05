В Туле действует горячая линия для семей, воспитывающих детей с аутизмом
В Туле открыта горячая линия для семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.
Специалисты готовы оказать помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с воспитанием и развитием особого ребенка и жизнью всей семьи.
С 1 октября 2018 по 31 мая 2019 года вы можете обратиться на горячую линию, если:
- в Вашей семье либо окружении появился особенный ребенок,
- Вы столкнулись со сложностями его поведения или эмоционального состояния,
- Вы не знаете, что делать и к каким специалистам обратиться,
- Вы хотите записаться на первичный прием.
Звоните по номеру горячей линии: 8 (950) 919-62-94 или отправляйте вопросы на электронную почту: 71autism@gmail.com