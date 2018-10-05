Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого получили премии правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи
Лауреатами премии стали:
– Никита Башкиров - факультет физической культуры, 5 курс (в номинации «Любительский спорт»);
– Светлана Ларшина - факультет русской филологии и документоведения, 4 курс (в номинации «Художественное творчество»);
– Марина Шелудько – факультет технологий и бизнеса, 2 курс магистратуры (в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»).
Свидетельства на получение премий студентам вручил заместитель губернатора Тульской области С.Н. Егоров.
По инициативе губернатора А.Г. Дюмина количество премий правительства увеличено в 2 раза. В этом году их удостоены 30 человек. Размер премии составляет 20 тыс. рублей.
Отметим, что премии вручаются ежегодно с 2010 года по пяти номинациям: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Любительский спорт».