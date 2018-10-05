Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого получили премии правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-05T12:01:58+03:00

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Лауреатами премии стали:

– Никита Башкиров - факультет физической культуры, 5 курс (в номинации «Любительский спорт»);

– Светлана Ларшина - факультет русской филологии и документоведения, 4 курс (в номинации «Художественное творчество»);

– Марина Шелудько – факультет технологий и бизнеса, 2 курс магистратуры (в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»).

Свидетельства на получение премий студентам вручил заместитель губернатора Тульской области С.Н. Егоров.

По инициативе губернатора А.Г. Дюмина количество премий правительства увеличено в 2 раза. В этом году их удостоены 30 человек. Размер премии составляет 20 тыс. рублей.

Отметим, что премии вручаются ежегодно с 2010 года по пяти номинациям: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Любительский спорт».