Поединок продолжается

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-05T11:59:02+03:00

Уже во второй раз студенты и преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в городском научно-развлекательном поединке Science Slam

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В Туле первый Science Slam был организован университетом при поддержке правительства Тульской области в 2017 году.

Science Slam – международный проект, появившийся в 2010 году в Германии и быстро набравший популярность по всей Европе. В России он появился в 2012 году и за прошедшие годы покорил уже более 20 городов. Широкую популярность проекту придает его формат, в рамках которого спикеры должны интересно, оригинально и с юмором всего лишь за 10 минут в доступной форме изложить свою тему. Победителя – лучшего слэмера – определяют сами зрители, выражающие свои предпочтения аплодисментами.

В ходе очередного тульского Science Slam молодые ученые в неформальной атмосфере Культурного центра «Типография» представили широкой аудитории свои исследования. Они касались самых различных сфер от математики до политологии, от педагогики до лингвистики и урбанистики.

Перед началом научных презентаций состоялось знакомство со зрителями. Как быстро определил Евгений Ребров, один из лучших ведущих нашего города и кандидат физико-математических наук, Science Slam прошлого года произвел большое впечатление на молодых туляков. В результате такой его популярности почти половину сегодняшней аудитории составляли зрители, явившиеся на проект во второй раз. Они, безусловно, уже знали «правила игры» и потому радостно встречали выступления, посвященные самым сложным научным проблемам.

Так, Евгений Ребров, повинуясь данному в прошлом году обещанию, на этот раз сам стал слэмером и представил тему: «Точность - вежливость королей». Однако речь в его докладе шла вовсе не о пунктуальности, как можно было подумать. Простыми словами кандидат физико-математических наук попытался рассказать о таких зубодробительных понятиях как погрешности в измерениях, теория чисел, математические вычисления, а также других аспектах его исследований.

Зрительская аудитория, по большей части тяготеющая к гуманитарным наукам, положительно оценила старания Евгения Реброва. Как и следующего слэмера – Даниила Емельянова. Раскрывая тему: «Политические партии: тренды и вызовы» – молодой политолог для доходчивости использовал примеры из популярных киношедевров новозеландского режиссера Питера Джексона. Используемые в презентации герои «Властелина колец» и «Хоббита» сразу помогли зрителям разобраться в хитросплетениях и тонкостях российской политики. Действительно, что может быть нагляднее, чем сравнение одних политических партий со злобными чудовищами-орками, а других – с благородными воинами доблестного города-государства Гондора...

На фоне столь непростых проблем выступление лингвиста Татьяны Доброрадных с темой: «Картина мира и язык: мы то, о чем мы говорим?» – сидящими в зале гуманитариями было встречено просто «на ура». Используя самые простые примеры, слэмер рассказала о взаимосвязи речи, языка и мышления. Оказывается, язык накладывает на наше сознание неизгладимый отпечаток посредством связанных с ним национальных традиций и культурных ценностей. Одновременно с тем, наша речь формирует мир вокруг нас. «Будем культурными, вежливыми – и тем спасем мир!» – подвела Татьяна Доброрадных итог своему выступлению.

В перерыве состоялось награждение победителей конкурса репостов и вручение призов зрителям, выигравшим в моментальной лотерее. Все, кто получил приятные и полезные подарки от партнеров проекта, были очень довольны!

После этого горячими аплодисментами встречали зрители выступление учителя русского языка и литературы Павла Инякина на тему: «Педагогика, о которой вы еще не слышали». Он наглядно показал, что при старании всех участников образовательного процесса учиться можно и с увлечением, и с удовольствием! Именно с такими чувствами аудитория следила за интерактивными играми, разгадывала загадки и кроссворды, которыми Павел Инякин иллюстрировал процесс «учения с увлечением».

В свою очередь, Антон Репушко, выступивший на тему: «Современные технологии в современном городе» – рассказал, в каком направлении движется информатизация современных городов. Вместе со слэмером зрители разбирались, почему город – бесконечный источник важнейшей информации, которую можно и нужно использовать уже сейчас. Конечно, с добыванием, обработкой и практическим применением данных могут возникать проблемы, но дело стоит всех интеллектуальных и материальных затрат.

Надо отметить, что после каждого выступления зрители могли задать слэмеру три вопроса. Причем, авторы лучших вопросов получали от организаторов ценные призы. Но зачастую в воздух поднимался чуть ли не целый лес рук! А это означает, что дело было совсем не в призах, что зрителям было действительно интересно, и равнодушных в зале не было!

– Еще раз отмечу, что сегодня у нас было очень много новых людей, – рассказал о своих впечатлениях Евгений Ребров. – Вообще, зрителей было больше, чем в прошлый раз. Они живо реагировали на шутки выступающих, были внимательны и активны. В прошлый раз все сидели за столиками, поэтому мероприятие имело более клубный вид. Сегодня все находились в зале перед сценой, поэтому характер Science Slam был более научный. Но в целом, я считаю, все было очень здорово, интересно, и проект должен иметь свое продолжение. По-моему, в следующем году он соберет еще больше зрителей!

Главным слэмером Тулы по итогам зрительского голосования была признана Татьяна Доброрадных. Доблестной победительнице научных боев вручили настоящие бойцовские перчатки! Она же вместе с Павлом Инякиным получила специальный приз от одного из организаторов проекта. Ни один слэмер в этот вечер не ушел без подарков, фото на память, зрительских благодарностей и аплодисментов.

Впрочем, приятные впечатления и интересные научные сведения получили все гости вечера. Он открылся выступлением тульской вокалистки Алины Шалимовой, а после завершения слэма продолжился для многих праздником в Культурном центре.