Поздравляем!
В Туле прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО «От студзачета АССК к знаку отличая ГТО», организованного Ассоциацией студенческих спортивных клубов.
Команда ТГПУ им. Л.Н. Толстого выиграла у команды ТулГУ и команды РПА .
В сборную ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошли студенты ФФК:
Дмитрий Юрищев,
Анастасия Коршуновская,
Анастасия Кондаурова,
Ульяна Абрамова,
Максим Гончаров,
Екатерина Кузьмина,
Никита Башкиров,
Андрей Анохин.
Екатерина Кузьмина выиграла личный зачёт у девушек.
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