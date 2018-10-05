Поздравляем!

2018-10-05T11:40:07+03:00
Общество

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Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля ГТО
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В Туле прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО «От студзачета АССК к знаку отличая ГТО», организованного Ассоциацией студенческих спортивных клубов.

Команда ТГПУ им. Л.Н. Толстого выиграла у команды ТулГУ и команды РПА .

В сборную ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошли студенты ФФК:

Дмитрий Юрищев,

Анастасия Коршуновская,

Анастасия Кондаурова,

Ульяна Абрамова,

Максим Гончаров,

Екатерина Кузьмина,

Никита Башкиров,

Андрей Анохин.

Екатерина Кузьмина выиграла личный зачёт у девушек.

Проект «От студзачета АССК к знаку отличая ГТО» поддерживается Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации.

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