Историческая викторина

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-05T11:38:14+03:00

Студенты факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в интеллектуально-развлекательной викторине «Я – гражданин», приуроченной к 638-й годовщине Куликовской битвы

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В Доме дворянского собрания собрались команды пяти вузов Тулы – ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ТулГУ, Тульского института ВГУЮ (РПА Минюста), Тульского филиала РАНХиГС и Института законоведения и управления ВПА. Участников викторины ожидали разнообразные вопросы по истории Тульского края, нацеленные на выявление знаний современной молодежи о героических событиях, важных датах и людях в истории нашего региона.

Высокий уровень организации викторины и ценность знаний по истории Тульского края для молодого поколения отметили в своих выступлениях члены жюри: проректор по учебной работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого С.В. Краюшкина и заместитель декана факультета истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого С.Н. Сёмушкин.

По итогам викторины приз как самому эрудированному зрителю был вручен студенту ТГПУ им. Л. Н. Толстого Антону Мелентьеву. «Эти задания потребовали от меня проявить максимум знаний по истории Тульского края и максимум целеустремленности, чтобы достичь успеха. Спасибо организаторам, жюри, всем участникам и моим товарищам по команде ТГПУ им. Л. Н. Толстого!».