В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет просветительская встреча по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-05T11:37:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Со студентами факультета истории и права встретится известный православный исследователь, общественный деятель, писатель Александр Леонидович Дворкин – президент РАЦИРС и ЦРИ, вице-президент Европейской федерации исследовательских центров информирования о сектах (FECRIS), заместитель председателя Экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Министерстве юстиции РФ, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета г. Москвы, доктор философии, кандидат богословия.

Встреча с А.Л. Дворкиным состоится в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 5 октября в уч. корпусе № 1 (ул. Менделеевская, 7), ауд. № 15.

Начало в 14:00.