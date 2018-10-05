Руководители Тулы поздравили педагогов с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-05T10:40:23+03:00

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5 октября весь мир празднует День учителя.

Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Тулы Евгений Авилов поздравили педагогов с профессиональным праздником. В их послании сказано:

- Любовь к детям и преданное отношение к своему делу – вот что отличает педагога. Это нелегкий труд, который требует высокого мастерства и профессионализма, большой самоотдачи и творческого подхода, умения не просто передать свои знания, но и увлечь предметом.

Город-герой Тула по праву гордится своими педагогами! Вы не стоите на месте. Не боитесь экспериментировать, искать и находить новые подходы к обучению.

Вы наравне с родителями отдаете частичку своего сердца, прививая ребятам важные моральные принципы, учите их добру и справедливости. Мы говорим вам спасибо за то душевное тепло, которое вы каждый день дарите нашим детям!

Примите самые искренние пожелания добра, счастья, профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, благодарных учеников!.