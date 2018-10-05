2018-10-05T10:37:16+03:00
Общество

Евгений АВИЛОВ: Моими любимыми предметами в школе были математика и геометрия

Виктория ЯКУШИНА
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Евгений АвиловЕвгений Авилов
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Школьные годы многие вспоминают как чудесные, с множеством интересных событий, запоминающихся встреч, и конечно, помнят чутких, внимательных педагогов, которые не просто давали знания, но и могли поддержать в трудную минуту, направить на путь истинный.

В День учителя глава администрации города Тулы Евгений Авилов поделился своими воспоминаниями о школе.

- Моими любимыми предметами в школе были математика и геометрия, - рассказал Евгений Васильевич. – Я и еще трое ребят учились по усложненной программе, а на контрольных для нас составляли отдельный вариант – третий. У меня была книжка «Занимательная математика», там было много классных задачек. Например, объяснялось, почему дважды два может равняться пяти. Еще физика нравилась, биология, история.

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