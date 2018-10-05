Алексей Дюмин поздравил учителей с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-05T10:24:50+03:00

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5 октября День учителя отмечается в большинстве стран мира и называется World Teachers' Day. Впервые такой праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. Правда, поначалу он приходился на 29 сентября, и только через 30 лет был установлен международный праздник.

Свыше ста стран мира присоединились к празднованию Всемирного дня учителей. Но при этом каждая страна отмечает его по-разному. Некоторые страны даже перенесли день на другую дату. Тем не менее, праздник от этого не перестает быть международным.

В этот знаменательный день к учителям с поздравлениями обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Ваша профессия – одна из самых сложных и ответственных. Она требует не только глубоких знаний, но и доброты, терпения, отзывчивости.

Порой вам приходится быть для своих учеников наставниками не только в учебе, но и в жизни – вникать в их проблемы, подбадривать их, давать мудрые советы. Практически наравне с их родителями вы воспитываете детей, помогаете им проявить себя, начать мыслить по-взрослому и стать целеустремленными, самостоятельными людьми.

Спасибо вам за профессионализм, неравнодушие и душевное тепло, которым вы всегда готовы поделиться.

Желаю вам здоровья, радости, благополучия, всего самого доброго!