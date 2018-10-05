2018-10-05T10:24:50+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил учителей с профессиональным праздником

Глава региона пожелал преподавателям здоровья, радости и благополучия
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 октября День учителя отмечается в большинстве стран мира и называется World Teachers' Day. Впервые такой праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. Правда, поначалу он приходился на 29 сентября, и только через 30 лет был установлен международный праздник.

Свыше ста стран мира присоединились к празднованию Всемирного дня учителей. Но при этом каждая страна отмечает его по-разному. Некоторые страны даже перенесли день на другую дату. Тем не менее, праздник от этого не перестает быть международным.

В этот знаменательный день к учителям с поздравлениями обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Ваша профессия – одна из самых сложных и ответственных. Она требует не только глубоких знаний, но и доброты, терпения, отзывчивости.

Порой вам приходится быть для своих учеников наставниками не только в учебе, но и в жизни – вникать в их проблемы, подбадривать их, давать мудрые советы. Практически наравне с их родителями вы воспитываете детей, помогаете им проявить себя, начать мыслить по-взрослому и стать целеустремленными, самостоятельными людьми.

Спасибо вам за профессионализм, неравнодушие и душевное тепло, которым вы всегда готовы поделиться.

Желаю вам здоровья, радости, благополучия, всего самого доброго!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во всех районах Тульской области начат отопительный сезон
В Тульской области в доме нашли тело 36-летнего мужчины
В Тульском кремле начала работу выставка по истории хоккея
В Туле медсестра украла у 80-летней пенсионерки украла 225 тысяч рублей
В ДТП в Заокском районе пострадала женщина
В Туле лжеэлектрик обманывап пенсионеров
Владельца кафе в Суворове оштрафовали за антисанитарию
С Богом и мечом: русский дружинник на войне и в миру
В Туле действует горячая линия для семей, воспитывающих детей с аутизмом
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого получили премии правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи
Поединок продолжается
Поздравляем!
Историческая викторина
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет просветительская встреча по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
В 2826 жилых домов Тулы пустили тепло
Руководители Тулы поздравили педагогов с профессиональным праздником
Евгений АВИЛОВ: Моими любимыми предметами в школе были математика и геометрия
5 октября в Туле будет ограничена продажа алкоголя
Пожар в Тульской области оставил дом без кровли
В Тульской области горящее здание тушили шесть пожарных
В Туле в 2019 году планируют строительство 4 детских садов
На Одоевском шоссе в Туле сгорела баня
В подъезде дома на улице Металлургов в Туле нашли труп
Тульская область - в числе пилотных регионов по внедрению нацпрограммы подготовки хоккеистов "Красная машина"