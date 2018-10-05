Пожар в Тульской области оставил дом без кровли

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-05T08:52:52+03:00

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4 октября в деревне Хавки Веневского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:31.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако обгорела кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.