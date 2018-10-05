Пожар в Тульской области оставил дом без кровли
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
4 октября в деревне Хавки Веневского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:31.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако обгорела кровля. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.