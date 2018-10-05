2018-10-05T08:31:51+03:00
Происшествия

В Тульской области горящее здание тушили шесть пожарных

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 октября в деревне Выковка Арсеньевского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:58.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Здание выгорело полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.

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