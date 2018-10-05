В Тульской области горящее здание тушили шесть пожарных
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 октября в деревне Выковка Арсеньевского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:58.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Здание выгорело полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.