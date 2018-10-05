В Туле в 2019 году планируют строительство 4 детских садов

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-05T08:27:21+03:00

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На социальную сферу Тулы в 2019 году планируют направить около 7, 3 миллиарда рублей, из них на образование – чуть более 6 миллиардов рублей.

В областном центре продолжат работу по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях. В следующем году запланировано строительство 4 детских садов:

- дошкольное образовательное учреждение на 75 мест в жилом комплексе «Солнечный» на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова на общую сумму – 80 млн рублей;

- дошкольное образовательное учреждение на 120 мест на Красноармейском проспекте, в районе дома №16 на общую сумму – 96 млн рублей;

- дошкольное образовательное учреждение на 120 мест на ул. Серебровской на общую сумму – 135 млн руб.

- дошкольное образовательное учреждение на 120 мест в п. Скуратовский, ул. Лазо, д. 1 на общую сумму – 120 млн руб.

Еще 16,4 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в существующих детских садах путем функциональных изменений имеющихся помещений.

Также в планах на следующий год ремонт двух важных учреждений образования, в том числе здания школы в д. Ямны. На его ремонт планируют выделить 10 млн рублей. Сейчас учеников из этого населенного пункта возят в Иншинскую школу. Планируют отремонтировать и здание вечерней школы на ул. Зорге в Пролетарском округе. После ремонта ее перепрофилируют под общеобразовательную школу. Потребность в дополнительных местах в этом округе есть.