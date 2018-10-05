На Одоевском шоссе в Туле сгорела баня
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 октября загорелась баня на Одоевском шоссе в Туле. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:25.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. В бане оплавился сайдинг, прогорел пол, внутри обгорела мебель и стены, обрешетка кровли по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.