На Одоевском шоссе в Туле сгорела баня

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-05T08:17:14+03:00

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5 октября загорелась баня на Одоевском шоссе в Туле. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:25.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В бане оплавился сайдинг, прогорел пол, внутри обгорела мебель и стены, обрешетка кровли по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.