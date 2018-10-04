Тульская область - в числе пилотных регионов по внедрению нацпрограммы подготовки хоккеистов "Красная машина"

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-04T16:45:44+03:00

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4 октября 2018 года в Туле проходит международная практическая конференция «Национальная программа подготовки юных хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы».

- Программа «Красная машина» - это уникальный продукт Федерации хоккея России. Ни в Советском Союзе, ни в России раньше не было общей азбуки, как растить наших хоккеистов. Теперь она есть. Программа вобрала в себя лучшие практики хоккея со всего мира. Наш регион в числе первых внедряет у себя эту программу, - сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Уже идет разработка программы и для других возрастных групп. Она также будет внедряться в Тульской области.

- Национальная программа подготовки хоккеистов – это методики для тренеров, руководителей хоккейных школ, методистов, также они будут полезны и для родителей юных хоккеистов. Программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ. Первые позитивные результаты внедрения ожидаем в течение двух-трех ближайших сезонов, - рассказал глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы для юных спортсменов с использованием планов-конспектов национальной программы «Красная машина». Наставниками в мастер-классах назначены известные хоккеисты – олимпийский чемпион Валерий Каменский и главный тренер Олимпийской сборной команды России Олег Браташ.

А 5 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля начинает работу выставка «Хоккей в наших сердцах». В экспозиции будут представлены золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с самых первых в 1956 году; экипировка хоккеиста разных лет; Кубки чемпионов мира, в том числе Кубок чемпионата мира 2008 года, который наша команда завоевала, обыграв в финале сборную Канады со счетом 5:4. Также выставка расскажет об истории тульского хоккея.