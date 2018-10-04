Алексей ДЮМИН: Дорогие учителя, спасибо за ваш труд!

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-04T16:36:47+03:00

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4 октября 2018 года в Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, прибывший поздравить преподавателей, сообщил, что в наше технологичное и динамичное время профессия учителя становится еще более значимой. Качественное, отвечающее запросам современности образование – залог развития не только нашего региона, но и страны в целом. 2018 год в Тульской области объявлен Годом образования и новых знаний. А новые знания – это новые возможности.

Алексей Геннадьевич отметил, что вызовы современности предъявляют к педагогу новые требования. В системе образования внедряются новые технологии, но самое главное остается неизменным. Это контакт двух личностей – учителя и ученика. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно, нестандартно и креативно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Поэтому так ценно умение педагогов понять каждого ребенка и найти к нему индивидуальный подход.

- Вы делаете все возможное, чтобы воспитать умных, открытых ребят. Вы даете им самые современные знания. Учите их хранить и уважать традиции своей малой родины и всей нашей страны. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, искренность, терпение, за любовь к профессии и неравнодушие. Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в ваших сердцах, - подчеркнул Губернатор.

Он пожелал педагогам, крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра, талантливых и благодарных учеников.

Отличившимся учителям губернатор вручил региональные награды.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.