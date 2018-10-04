2018-10-04T16:25:45+03:00
Общество

Ольга Слюсарева открыла спортивный праздник в УМВД

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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УМВД России по Тульской области открылся спортивный праздник, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел.

Традиционно, в октябре проходят соревнования по различным видам спорта, демонстрирующим подготовку стражей порядка к несению службы и защите граждан от противоправных посягательств. Помимо сотрудников отделов МВД из всех районов области и Аппарата УМВД в мероприятиях праздника участвуют кадеты, студенты юридического вуза, слушатели Центра профессиональной подготовки, сотрудники Росгвардии.

Предусмотрены и семейные соревнования. Таким образом, спортивный праздник затрагивает не только действующих полицейских, но и тех, кто планирует связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, а также членов семей стражей порядка. Участники выявляют сильнейших в армлифтинге, мас-лифтинге, комбинированной полицейской эстафете, демонстрируют ловкость и умение в заданиях конкурса «Спортивная семья» и других турнирах.

Открывавшие соревнования начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева выразили уверенность, что спортивный праздник пройдёт в интересной и честной борьбе, а его участники станут примером ведения здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

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