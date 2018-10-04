При пожаре в квартире в Суворове нашли труп
Выясняются все обстоятельства произошедшего в Тульской области
Фото: СУ СКР по Тульской области
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 55-летнего мужчины после тушения пожара.
Возгорание в одной из квартир дома № 4 по улице Привокзальной города Суворова Тульской области произошло утром 4 октября 2018 года. Пламя было погашего пожарными, а после на месте происшествия нашли труп мужчины.
Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное курение.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.