Трагическое падение подъемного крана в Суворове: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-04T15:03:20+03:00

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3 октября 2018 года на территории Черепетской ГРЭС, расположенной в городе Суворове Тульской области, произошло падение подъемного крана. В результате - один рабочий погиб, еще трое - госпитализированы.

Как оказалось, сотрудники подрядной организации осуществляли демонтаж козлового подъемного крана, путем его резки газосваркой, нарушая правила по охране труда и технику безопасности. В результате, кран упал, что и привело к трагедии.

В настоящее время прокуратурой района проводится проверка соблюдения правил охраны труда при эксплуатации и демонтаже упавшего крана.

Также, по факту произошедшего в СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда.

Результаты расследования прокуратура области взяла на контроль.