2018-10-04T14:37:30+03:00
Общество

Как распознать фальшивую купюру: 5 отличительных признаков

Тульские полицейские обращают внимание граждан на факты сбыта поддельных денег, в том числе на объектах розничной торговли, автозаправочных станциях
Виктория ЯКУШИНА
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Основные отличительные признаки поддельных купюр:

1. Для быстрого и достоверного определения подлинности купюры без использования специальных приборов посмотрите купюру на просвет и убедитесь в наличии водяного знака, а также защитной полосы. На рублях на полосе должен быть повторяющийся текст "ЦБР 10" (50, 100, 500, 1000, 5000), а на долларах USA TEN, USA TWENTY, USA 50 и USA 100.

Водяной знак на долларах США должен повторять портрет президента, изображенного на купюре. Если какие-либо отдельные из этих деталей (или все) отсутствуют – вероятность, что купюра фальшивая приближается

2. Убедитесь в наличии защитных волосков в бумаге купюры, проверьте, не дорисованы ли они на банкноте.

3. Рассмотрите купюру с лицевой и оборотной стороны и убедитесь, что на купюре нет расплывов краски, изображения четкие, линии сплошные (не состоят из точек), нет глянцевого блеска купюры.

4. Буквы и цифры серийного номера должны быть расположены строго на одной линии, расстояния между цифрами одинаковые. Размер всех знаков номера - одинаковый. Одноименные знаки в номерах имеют одинаковое начертание. На фальшивках же буквы и цифры в серийных номерах часто «прыгают».

5. Стоит обращать внимание также на эмблему Центробанка, которая должна менять цвет при повороте купюры. Кроме того, на банкноте достоинством 5000 рублей на лицевой стороне расположен герб Хабаровска, который под разным углом меняет цвет — от малинового до золотисто-зеленого (на купюрах достоинством в 1000 рублей герб г. Ярославля). На подделках герб не меняет свой цвет под разными углами.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации,

необходимо соблюдать следующие правила:

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;

- при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

- если Вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

- если Вам пытаются сбыть поддельную купюру и Вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию по номеру 02 или 32-49-00.

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