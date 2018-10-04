В поселке Брусянский семь человек тушили пожар в квартире

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-04T14:28:25+03:00

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4 октября 2018 года в 10:07 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, ул. Мира.

На место происшествия незамедлительно выехало два пожарных расчета ПСЧ-30.

Пламя удалось погасить за 8 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия в комнате сгорела мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.