В поселке Брусянский семь человек тушили пожар в квартире
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4 октября 2018 года в 10:07 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, ул. Мира.
На место происшествия незамедлительно выехало два пожарных расчета ПСЧ-30.
Пламя удалось погасить за 8 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия в комнате сгорела мебель.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.