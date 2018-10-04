В 2511 жилых домов Тулы пущено тепло
Таковы данные по состоянию на 14:00 4 октября 2018 года
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1 октября в Туле стартовал отопительный сезон 2018-2019.
На сегодняшний день свою работу начали 177 котельных из 179, к теплу подключены 2511 многоквартирных домов и 300 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.
Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла.
Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.