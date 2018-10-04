Двое туляков в Скуратово похищали из машин аккумуляторы

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-04T13:59:04+03:00

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19-летний житель Скуратово и его 18-летний подельник похищали из машин аккумуляторы. По предварительным данным, они причастны не менее чем к трем фактам хищений. В качестве объектов для преступного посягательства они выбирали автомобили, припаркованные на улицах микрорайона. Жертвами краж стали владельцы ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

Полицейские выяснили личности и местонахождение злоумышленников. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». За время расследования будут установлены все детали противоправной деятельности подозреваемых.