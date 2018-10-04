2018-10-04T13:12:14+03:00
Происшествия

В Большой Туле две "Лады" не поделили дорогу: есть пострадавшие

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 октября на 12 км дороги "Тула-Яковлево" столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 09:50.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.

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