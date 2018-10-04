В Большой Туле две "Лады" не поделили дорогу: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-04T13:12:14+03:00

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь

Изменить размер текста: A A

4 октября на 12 км дороги "Тула-Яковлево" столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 09:50.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.