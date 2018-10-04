В Новомосковске "девятка" сбила 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-04T11:06:27+03:00

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3 октября 2018 года в 09:13 на улице Дружбы города Новомосковск Тульской области произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21093», по предварительным данным, сбил 10-летнюю девочку-пешехода. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП в Тульской области девочка с различными травмами доставлена в районную больницу.

Уважаемые родители, Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает вам, что именно в ваших руках находится жизнь и безопасность ваших детей. Каждый день напоминайте детям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движение, показывайте личным примером – переходя дорогу только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности дальнейшего движения. Берегите своих детей, именно от вас зависит их будущее.