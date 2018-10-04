4 октября на улице Советской в Туле запретили остановку и стоянку

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-04T11:04:13+03:00

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4 октября 2018 года на ул. Советской (нечетная сторона) в Туле, на участке от дома 27 до дома 33, ограничена остановка и стоянка транспорта.

Данное ограничение введено в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 4 октября на территории отеля «SK ROYAL» международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов КРАСНАЯ МАШИНА: «Философия и базовые принципы».

Остановка и стоянка будет запрещена с 12:00 до 17:30.