4 октября на улице Советской в Туле запретили остановку и стоянку
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4 октября 2018 года на ул. Советской (нечетная сторона) в Туле, на участке от дома 27 до дома 33, ограничена остановка и стоянка транспорта.
Данное ограничение введено в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 4 октября на территории отеля «SK ROYAL» международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов КРАСНАЯ МАШИНА: «Философия и базовые принципы».
Остановка и стоянка будет запрещена с 12:00 до 17:30.