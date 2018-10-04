Тульские педагоги отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-04T11:02:12+03:00

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В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, в Туле состоялась церемония награждения педагогов.

За большой вклад в развитие образования руководителям и педагогам вручены Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетные грамоты и благодарственные письма главы муниципального образования город Тула. В ходе мероприятия состоялось вручение нагрудного знака «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

За значительные успехи в обучении и воспитании детей школьного и дошкольного возраста, формирование условий для интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, а также за многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования тульские педагоги награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города Тулы. Победители и призеры муниципального конкурса «Лидер в образовании -2018» были отмечены дипломами администрации города Тулы.

Почетные грамоты Тульской городской организации Профсоюза работников народного образования Российской Федерации вручены педагогам – призерам регионального конкурса «Птицы поэзии и прозы», посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева и международному Дню учителя.

Благодарственными письмами управления образования администрации города Тулы были отмечены партнеры тульской системы образования.

Праздничное мероприятие завершилось концертными номерами в исполнении коллективов и солистов Тульской областной филармонии.