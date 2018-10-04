2018-10-04T11:02:12+03:00
Общество

Тульские педагоги отмечают профессиональный праздник

3 октября в Тульской областной филармонии имени Михайловского И.А. прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, в Туле состоялась церемония награждения педагогов.

За большой вклад в развитие образования руководителям и педагогам вручены Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетные грамоты и благодарственные письма главы муниципального образования город Тула. В ходе мероприятия состоялось вручение нагрудного знака «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

За значительные успехи в обучении и воспитании детей школьного и дошкольного возраста, формирование условий для интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, а также за многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования тульские педагоги награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города Тулы. Победители и призеры муниципального конкурса «Лидер в образовании -2018» были отмечены дипломами администрации города Тулы.

Почетные грамоты Тульской городской организации Профсоюза работников народного образования Российской Федерации вручены педагогам – призерам регионального конкурса «Птицы поэзии и прозы», посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева и международному Дню учителя.

Благодарственными письмами управления образования администрации города Тулы были отмечены партнеры тульской системы образования.

Праздничное мероприятие завершилось концертными номерами в исполнении коллективов и солистов Тульской областной филармонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2311 жилых домов Тулы пущено тепло
В Новомосковске "девятка" сбила 10-летнюю девочку
4 октября на улице Советской в Туле запретили остановку и стоянку
10 октября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Сергея Кондратенко
В Тульской области сгорело торгово-складское помещение
Пожар в Тульской области на станции Збродово: есть пострадавший
В Тульской области сгорел мусор и деревянные пороги в доме
В Тульской области полыхал сарай
Суд оштрафовал тулячку на 100 тысяч рублей за кражу сумки
В Туле ограничат движение в дни проведения футбольных матчей
Матча «Арсенал» - «Уфа» рассудит арбитр из Москвы
Администрация Тулы: Срок подачи тепла со дня начала отопительного сезона составляет 5 суток
В Суворове при падении подъемного крана погиб человек
В музее Тульской области расскажут о секретах звонарей
В Туле приняты еще три объекта в рамках проекта "Народный бюджет-2018"
Тула вошла в ТОП по состоянию дорог и работе общественного транспорта
Акция СПАРа «Домино «Смешарики. Дежавю» вызвала обменный бум в Туле
В 1942 жилых дома Тулы пущено тепло
Жительницу Большой Тулы обманули на 65 тысяч рублей банковские мошенники
В Тульской области полицейские спасли мужчину, страдающего потерей памяти
На трассе под Тулой «Мерседес» спровоцировал массовое ДТП
В Туле на улице Ф. Энгельса не поделили дорогу «Киа» и «Форд»
В 1568 жилых домов Тулы пущено тепло
Где в Туле отключат холодную воду 4 октября
В Туле пройдет VI Всероссийский фестиваль персонального мастерства
На пенсионерку заведено уголовное дело за кражу кошелка в супермаркете