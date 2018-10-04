В Тульской области сгорело торгово-складское помещение
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 октября в Белеве на ул. К. Маркса загорелось торгово-складское помещение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:05.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако обгорела наружняя металлическая обшивка. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось два человека и единица техники.