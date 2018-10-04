Пожар в Тульской области на станции Збродово: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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3 октября на ст. Збродово Суворовского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:57.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 9 минут.
В результате происшествия в комнате сгорела кровать и постельные принадлежности, комната и коридор выгорели внутри. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.