Пожар в Тульской области на станции Збродово: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-04T08:45:25+03:00

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3 октября на ст. Збродово Суворовского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:57.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 9 минут.

В результате происшествия в комнате сгорела кровать и постельные принадлежности, комната и коридор выгорели внутри. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.