В Тульской области сгорел мусор и деревянные пороги в доме
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
4 октября в переулке Гайдара в Плавске загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:55.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через тот же промежуток времени.
В результате происшествия никто не пострадал. В террасе сгорел мусор и деревянные пороги, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.