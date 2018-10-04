В Тульской области сгорел мусор и деревянные пороги в доме

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-04T08:35:58+03:00

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4 октября в переулке Гайдара в Плавске загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:55.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через тот же промежуток времени.

В результате происшествия никто не пострадал. В террасе сгорел мусор и деревянные пороги, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.