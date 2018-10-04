2018-10-04T08:35:58+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел мусор и деревянные пороги в доме

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

4 октября в переулке Гайдара в Плавске загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:55.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через тот же промежуток времени.

В результате происшествия никто не пострадал. В террасе сгорел мусор и деревянные пороги, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2311 жилых домов Тулы пущено тепло
В Новомосковске "девятка" сбила 10-летнюю девочку
4 октября на улице Советской в Туле запретили остановку и стоянку
Тульские педагоги отмечают профессиональный праздник
10 октября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Сергея Кондратенко
В Тульской области сгорело торгово-складское помещение
Пожар в Тульской области на станции Збродово: есть пострадавший
В Тульской области полыхал сарай
Суд оштрафовал тулячку на 100 тысяч рублей за кражу сумки
В Туле ограничат движение в дни проведения футбольных матчей
Матча «Арсенал» - «Уфа» рассудит арбитр из Москвы
Администрация Тулы: Срок подачи тепла со дня начала отопительного сезона составляет 5 суток
В Суворове при падении подъемного крана погиб человек
В музее Тульской области расскажут о секретах звонарей
В Туле приняты еще три объекта в рамках проекта "Народный бюджет-2018"
Тула вошла в ТОП по состоянию дорог и работе общественного транспорта
Акция СПАРа «Домино «Смешарики. Дежавю» вызвала обменный бум в Туле
В 1942 жилых дома Тулы пущено тепло
Жительницу Большой Тулы обманули на 65 тысяч рублей банковские мошенники
В Тульской области полицейские спасли мужчину, страдающего потерей памяти
На трассе под Тулой «Мерседес» спровоцировал массовое ДТП
В Туле на улице Ф. Энгельса не поделили дорогу «Киа» и «Форд»
В 1568 жилых домов Тулы пущено тепло
Где в Туле отключат холодную воду 4 октября
В Туле пройдет VI Всероссийский фестиваль персонального мастерства
На пенсионерку заведено уголовное дело за кражу кошелка в супермаркете