В Тульской области полыхал сарай

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-04T08:21:30+03:00

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4 октября загорелся сарай в деревне Павлов Хутор Ефремовского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:15.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 1 минуту, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сарай сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.