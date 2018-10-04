В Тульской области полыхал сарай
Причина пожара устанавливается
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4 октября загорелся сарай в деревне Павлов Хутор Ефремовского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:15.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 1 минуту, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сарай сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.