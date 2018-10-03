Суд оштрафовал тулячку на 100 тысяч рублей за кражу сумки

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-03T17:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 октября, судом вынесен приговор в отношении жительницы Белевского района. Женщина осуждена за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Подсудимая воспользовалась отсутствием посторонних лиц и проникла в квартиру через незапертую дверь. Она похитила сумку, стоимостью 1000 рублей с находящимися в ней кошельком, стоимостью 500 рублей и денежными средствами в сумме 10000 рублей. Похищенное осужденная вынесла из квартиры и использовала по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ущерб на общую сумму 11500 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью согласилась с предъявленным обвинением, и уголовное дело по ее ходатайству рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным, вина ее подтверждена собранными по делу доказательствами, и, с учетом совокупности установленных обстоятельств, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Мера пресечения осужденной - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.