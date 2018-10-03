В Суворове при падении подъемного крана погиб человек

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-03T17:02:38+03:00

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Сегодня, 3 октября, в утренние часы на территории одного из предприятий в городе Суворове Тульской области проводился демонтаж козлового подъемного крана путем его резки газосваркой. В ходе работ произошло падение подъемного крана. Один рабочий погиб, трое рабочих с различными по степени тяжести телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, сотрудников Государственной инспекции труда по Тульской области, сотрудников Ростехнадзора.

Следователями проводится осмотр места происшествия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, производится изъятие технической и иной необходимой для следствия документации, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим.