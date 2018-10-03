2018-10-03T16:57:17+03:00
Общество

В музее Тульской области расскажут о секретах звонарей

Юлия КУДЫМОВА
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7 октября в 12:00 в Музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино состоится мастер-класс по колокольному звону.

Мероприятие может стать увлекательным продолжением экскурсии на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы. Звонари Куликова поля, обучавшиеся в Ярославской школе колокольного искусства, расскажут о своей уникальной профессии и познакомят с техникой колокольного звона. На переносной звоннице в 6 колоколов можно освоить простейшие приемы, которые помогут заговорить и праздничному зазвонному колоколу, и устроить перезвон. Прикоснуться к мастерству звонаря и окутать себя очищающим звучанием можно как индивидуально, так и собрав небольшой ансамбль.

Мастер-класс проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность — до 30 минут.

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