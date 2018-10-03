В Туле приняты еще три объекта в рамках проекта "Народный бюджет-2018"
Сегодня, 3 октября, приняты три объекта в рамках реализации проекта "Народный бюджет-2018" по следующим адресам:
- ремонт фасада здания учебного корпуса №1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7» (ул. Октябрьская, д. 97, к. 2);
- ремонт покрытия спортивной площадки МБОУ ЦО №2 им. Героя Советского Союза О.П. Матвеева (ул. Галкина, д. 29);
- установка игрового уличного комплекса, оборудование спортивной площадки, выравнивание и озеленение территории, благоустройство территории МБОУ «Центр образования №8» (ул. Серебровская, д. 16).
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году запланировано проведение работ на 65 объектах, которые включают в себя 91 вид работ. Работы завершены и приняты комиссионно на 41 объекте (50 видов работ).