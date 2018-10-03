Тула вошла в ТОП по состоянию дорог и работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-03T16:23:01+03:00

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В рамках проекта по исследованию качества жизни Финансовый университет при Правительстве РФ оценил состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тысяч человек. В основу оценки легли данные социологических опросов за 2018 год.

Увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов против 40% в 2011 году.

Оценка работы городского транспорта остается стабильно высокой, как и все последние годы – сегодня ее положительно оценивают 82% респондентов.

Лидерами по состоянию дорог среди городов, где проводилось исследование, являются Грозный, Казань, Москва, Тюмень, Сочи, Набережные Челны, Нижневартовск, Уфа, Тольятти и Череповец.

Наивысшие оценки работе общественного транспорта дали жители Москвы, Грозного, Казани, Мурманска, Белгорода, Екатеринбурга, Череповца, Тулы, Сургута и Тюмени.

Лидерами по качеству дорожного хозяйства среди городов с населением более 250 тысяч человек в 2018 являются Грозный, Казань, Череповец, Тюмень, Нижневартовск, Сургут, Белгород, Калининград, Екатеринбург, Ставрополь, Нижний Тагил, Тула, Уфа, Москва и Мурманск.