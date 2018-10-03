Акция СПАРа «Домино «Смешарики. Дежавю» вызвала обменный бум в Туле

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-03T15:18:05+03:00

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Промо-акция «Домино «Смешарики. Дежавю» была запущена в тульской сети СПАР в конце августа. Приятный презент за покупку вызвал большой интерес у туляков.

Яркую доминошку выдают в супермаркетах СПАР за каждые полные 500 рублей в чеке или при покупке товаров-партнеров акции. Задача – собрать полноценный комплект домино из 28 костяшек. В инструкции к домино описаны сразу несколько игр, которые развивают логику, память и мышление. Таким образом, промо-подарок переведен из категории коллекционных в полноценный игровой сегмент.

В социальных группах СПАРа (ВКонтакте и инстаграм) идет активная переписка и обмен костяшками. В связи с этим компания СПАР объявила 6 октября – днем обмена «Домино «Смешарики».

Акция по массовому обмену домино пройдет трех региональных магазинах в ближайшую субботу 6 октября с 12:00 до 16:00. В Туле обмен состоится в Гипермаркете СПАР на Металлургов, 87. В Новомосковске всех доминоманов ждет СПАР на Рязанском шоссе, д.1. И в Алексине поменяться костяшками можно в СПАРе на ул. Мира, 20. Во всех трех супермаркетах обмен доминошками будет сопровождать веселая детская анимация.