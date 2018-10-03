Матча «Арсенал» - «Уфа» рассудит арбитр из Москвы
Встречу 10-го тура чемпионата России судит 39-летний арбитр ФИФА Сергей Карасев из Москвы.
Помогать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев. Резервный судья Владимир Москалев (Воронеж). Инспектор матча петербуржец Николай Иванов. Делегат РПЛ Юрий Мишин из Москвы.
В текущем чемпионате России Сергей Карасев со своими помощниками работал на матче 7 тура в Туле «Арсенал» - «Крылья Советов» (4:0). В сезоне-2014/15 он судил игры «Арсенал» - «Урал» (1:2) и «Кубань» - «Арсенал» (5:1), в сезоне-2017/18 – встречу «Арсенал» - «Анжи» (2:1).
2 октября бригада Сергея Карасева обслуживала матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» - «Янг Бойз» (3:0).
Матч РПЛ «Арсенал» - «Уфа» состоится в пятницу, 5 октября 2018 года.
Начало на Центральном стадионе Тулы - в 19:30.