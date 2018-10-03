2018-10-03T17:07:57+03:00
Спорт

Матча «Арсенал» - «Уфа» рассудит арбитр из Москвы

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
Изменить размер текста:

Встречу 10-го тура чемпионата России судит 39-летний арбитр ФИФА Сергей Карасев из Москвы.

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев. Резервный судья Владимир Москалев (Воронеж). Инспектор матча петербуржец Николай Иванов. Делегат РПЛ Юрий Мишин из Москвы.

В текущем чемпионате России Сергей Карасев со своими помощниками работал на матче 7 тура в Туле «Арсенал» - «Крылья Советов» (4:0). В сезоне-2014/15 он судил игры «Арсенал» - «Урал» (1:2) и «Кубань» - «Арсенал» (5:1), в сезоне-2017/18 – встречу «Арсенал» - «Анжи» (2:1).

2 октября бригада Сергея Карасева обслуживала матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» - «Янг Бойз» (3:0).

Матч РПЛ «Арсенал» - «Уфа» состоится в пятницу, 5 октября 2018 года.

Начало на Центральном стадионе Тулы - в 19:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд оштрафовал тулячку на 100 тысяч рублей за кражу сумки
В Туле ограничат движение в дни проведения футбольных матчей
Администрация Тулы: Срок подачи тепла со дня начала отопительного сезона составляет 5 суток
В Суворове при падении подъемного крана погиб человек
В музее Тульской области расскажут о секретах звонарей
В Туле приняты еще три объекта в рамках проекта "Народный бюджет-2018"
Тула вошла в ТОП по состоянию дорог и работе общественного транспорта
Акция СПАРа «Домино «Смешарики. Дежавю» вызвала обменный бум в Туле
В 1942 жилых дома Тулы пущено тепло
Жительницу Большой Тулы обманули на 65 тысяч рублей банковские мошенники
В Тульской области полицейские спасли мужчину, страдающего потерей памяти
На трассе под Тулой «Мерседес» спровоцировал массовое ДТП
В Туле на улице Ф. Энгельса не поделили дорогу «Киа» и «Форд»
В 1568 жилых домов Тулы пущено тепло
Где в Туле отключат холодную воду 4 октября
В Туле пройдет VI Всероссийский фестиваль персонального мастерства
На пенсионерку заведено уголовное дело за кражу кошелка в супермаркете