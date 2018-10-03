Матча «Арсенал» - «Уфа» рассудит арбитр из Москвы

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-03T17:07:57+03:00

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Встречу 10-го тура чемпионата России судит 39-летний арбитр ФИФА Сергей Карасев из Москвы.

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев. Резервный судья Владимир Москалев (Воронеж). Инспектор матча петербуржец Николай Иванов. Делегат РПЛ Юрий Мишин из Москвы.

В текущем чемпионате России Сергей Карасев со своими помощниками работал на матче 7 тура в Туле «Арсенал» - «Крылья Советов» (4:0). В сезоне-2014/15 он судил игры «Арсенал» - «Урал» (1:2) и «Кубань» - «Арсенал» (5:1), в сезоне-2017/18 – встречу «Арсенал» - «Анжи» (2:1).

2 октября бригада Сергея Карасева обслуживала матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» - «Янг Бойз» (3:0).

Матч РПЛ «Арсенал» - «Уфа» состоится в пятницу, 5 октября 2018 года.

Начало на Центральном стадионе Тулы - в 19:30.